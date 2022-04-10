Захищаючи Україну загинув дитячий тренер

Джерело - ФБУ.
У Запорізькій області в бою із російськими окупантами загинув Юрій Олександрович Немченко.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Юрій - суддя (в цьому сезоні працював на матчах Першої ліги) та тренер в Запорізькій ДЮСШ. Він пішов захищати країну з перших днів війни. Загинув 31 березня під Гуляйполем Запорізької області.
У загиблого залишилася дружина та троє маленьких дітей, найменшому сину два роки.
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