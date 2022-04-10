Захищаючи Україну загинув дитячий тренер

Джерело - ФБУ.

У Запорізькій області в бою із російськими окупантами загинув Юрій Олександрович Немченко.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Юрій - суддя (в цьому сезоні працював на матчах Першої ліги) та тренер в Запорізькій ДЮСШ. Він пішов захищати країну з перших днів війни. Загинув 31 березня під Гуляйполем Запорізької області.

У загиблого залишилася дружина та троє маленьких дітей, найменшому сину два роки.

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