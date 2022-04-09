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Фінікс переграв Юту, Торонто Михайлюка обіграв Г'юстон. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:30 205 0
Результати матчів НБА
Фінікс переграв Юту, Торонто Михайлюка обіграв Г'юстон. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

09 квітня

Детройт – Мілвокі 101:131 (8:30, 30:26, 30:34, 33:41)

Вашингтон – Нью-Йорк 92:114 (31:23, 19:36, 22:35, 20:20)

Бруклін – Клівленд 118:107 (34:19, 28:35, 21:34, 35:19)

Торонто – Г'юстон 117:115 (20:36, 37:30, 28:29, 32:20)

Чикаго – Шарлотт 117:133 (30:39, 21:40, 32:32, 34:22)

Даллас – Портленд 128:78 (36:13, 32:31, 39:25, 21:9)

Юта – Фінікс 105:111 (24:30, 33:24, 35:21, 13:36)

Лейкерс – Оклахома-Сіті 120:101 (27:28, 29:24, 34:30, 30:19)

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