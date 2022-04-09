Фінікс переграв Юту, Торонто Михайлюка обіграв Г'юстон. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
09 квітня
Детройт – Мілвокі 101:131 (8:30, 30:26, 30:34, 33:41)
Вашингтон – Нью-Йорк 92:114 (31:23, 19:36, 22:35, 20:20)
Бруклін – Клівленд 118:107 (34:19, 28:35, 21:34, 35:19)
Торонто – Г'юстон 117:115 (20:36, 37:30, 28:29, 32:20)
Чикаго – Шарлотт 117:133 (30:39, 21:40, 32:32, 34:22)
Даллас – Портленд 128:78 (36:13, 32:31, 39:25, 21:9)
Юта – Фінікс 105:111 (24:30, 33:24, 35:21, 13:36)
Лейкерс – Оклахома-Сіті 120:101 (27:28, 29:24, 34:30, 30:19)