Форвард команди Лейкерс Леброн Джеймс пропустить всі матчі, які залишилися до кінця сезону.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

Джеймс продовжить відновлюватися від розтягнення зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба. Клуб очікує на повне одужання гравця.

Лейкерс перебувають на 11-му місці у конференції з показниками 31-49 та втратили шанси на потрапляння до турніру плей-ін. Команді залишилося зіграти проти Оклахоми та Денвера.

