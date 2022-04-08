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Леброн Джеймс вибув до кінця сезону

Сьогодні 23:11 99 0
Леброн Джеймс вибув до кінця сезону
#Леброн Джеймс, #Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Форвард команди Лейкерс Леброн Джеймс пропустить всі матчі, які залишилися до кінця сезону.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

Джеймс продовжить відновлюватися від розтягнення зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба. Клуб очікує на повне одужання гравця.

Лейкерс перебувають на 11-му місці у конференції з показниками 31-49 та втратили шанси на потрапляння до турніру плей-ін. Команді залишилося зіграти проти Оклахоми та Денвера.

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