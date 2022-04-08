Джерело - Чемпіон.
Форвард команди Лейкерс Леброн Джеймс пропустить всі матчі, які залишилися до кінця сезону.
Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.
Джеймс продовжить відновлюватися від розтягнення зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба. Клуб очікує на повне одужання гравця.
Лейкерс перебувають на 11-му місці у конференції з показниками 31-49 та втратили шанси на потрапляння до турніру плей-ін. Команді залишилося зіграти проти Оклахоми та Денвера.
Lakers say LeBron James will miss the remainder of the season for continued healing of his ankle sprain and expected full recovery.— Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2022