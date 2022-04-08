Голден Стейт переграв Лейкерс, Торонто переміг Філадельфію. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
08 квітня
Шарлотт - Орландо 128:101 (30:28, 40:22, 27:32, 31:19)
Мілвокі – Бостон 127:121 (36:29, 33:30, 33:38, 25:24)
Торонто - Філадельфія 119:114 (26:33, 30:27, 31:25, 32:29)
Міннесота – Сан-Антоніо 127:121 (30:35, 34:22, 33:25, 30:39)
Новий Орлеан – Портленд 127:94 (33:28, 32:24, 36:24, 26:18)
Денвер – Мемфіс 122:109 (34:30, 36:23, 35:25, 17:31)
Голден Стейт - Лейкерс 128:112 (27:32, 38:30, 26:22, 37:28)