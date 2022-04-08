Голден Стейт переграв Лейкерс, Торонто переміг Філадельфію. Результати матчів НБА

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#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

08 квітня

Шарлотт - Орландо 128:101 (30:28, 40:22, 27:32, 31:19)

Мілвокі – Бостон 127:121 (36:29, 33:30, 33:38, 25:24)

Торонто - Філадельфія 119:114 (26:33, 30:27, 31:25, 32:29)

Міннесота – Сан-Антоніо 127:121 (30:35, 34:22, 33:25, 30:39)

Новий Орлеан – Портленд 127:94 (33:28, 32:24, 36:24, 26:18)

Денвер – Мемфіс 122:109 (34:30, 36:23, 35:25, 17:31)

Голден Стейт - Лейкерс 128:112 (27:32, 38:30, 26:22, 37:28)

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