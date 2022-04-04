Ярутіс: російський геноцид в Україні поза межами розуміння

Литовський фахівець Роландас Ярутіс, який загалом провів в Україні вісім років, в ефірі литовського телебачення поділився спогадами про працю в Україні.

"Потрібно поіменно назвати всю путінську банду, викрити всі злодіяння цього військового злочинця і, до речі, представника криміналітету.

Я п’ять років жив у Маріуполі і вісім років загалом в Україні. Мені справді дуже важко говорити. Один з моїх найближчих друзів живе в Маріуполі і я не можу з ним зв’язатися. Бачив, що його розшукують.

Саме місто повністю зруйноване. З покійним Римасом Гірскісом ми свого часу відвідували Маріупольський драматичний театр. Останній спектакль, який ми бачили, був "Ідіот". Назва дуже пасує до ідіотської держави, включно з простими людьми, які багато років обирали цього диявола і не борються проти нього. Дивлюся фото, де ми обнімалися після спектаклю - зараз там нічого не залишилося. Війна – жорстока, але геноцид, який відбувається, взагалі за межами розуміння.

Коли я працював у Азовмаші, виводив команду в Фінал чотирьох Ліги ВТБ. Пригадую, тоді мені руку потиснув голова адміністрації путіна Сергій Іванов. Зараз розумію, що та його рука вся в крові", - зазначив Ярутіс.