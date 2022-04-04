Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 02:17 40084
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце
Сьогодні 09:40 204355
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 08:52 6037
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Сьогодні 08:51 835
Сізов виставив на аукціон золотий перстень Суперліги для допомогти ЗСУ
Сьогодні 08:39 107
У Сумській області російські бойовики після тортур убили марафонця-рекордсмена
Сьогодні 08:08 203
Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ
Вчора 20:29 1411
Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram
Вчора 14:41 8756 1
Меркушина: Брати Фуркади не розуміють реальність війни
Вчора 13:39 2794 1
Підручний трьома аргументами відповів Фуркаду-молодшому на коментар
Вчора 11:54 3500 1
Прямі трансляції

Бостон розгромив Вашингтон, Індіана програла Детройту. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:25 106 0
У НБА зіграно чергові матчі
Бостон розгромив Вашингтон, Індіана програла Детройту. Результати матчів НБА
#Даллас, #Індіана, #Сакраменто, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Філадельфія забезпечила собі участь у плей-офф-2022. Сіксерс отримали путівку до вирішальної стадії завдяки перемозі над Клівлендом. Джоел Ембійд набрав 44 очки. 76-ті зіграють у плей-оф вп'яте поспіль. З результатом 48-30 команда посідає 4 місце на Сході.

НБА - Регулярний чемпіонат
4 квітня

Бостон - Вашингтон 144:102 (35:22, 35:37, 34:20, 40:23)

Мілвокі - Даллас 112:118 (33:25, 22:32, 32:33, 25:28)

Лейкерс - Денвер 118:129 (28:24, 33:38, 33:33, 24:34)

Індіана - Детройт 117:121 (34:38, 32:24, 25:36, 26:23)

Клівленд - Філадельфія 108:112 (23:21, 32:28, 25:32, 28:31)

Орландо - Нью-Йорк 88:118 (20:29, 27:28, 15:37, 26:24)

Г'юстон - Міннесота 132:139 (32:42, 36:38, 24:36, 40:23)

Оклахома-Сіті - Фінікс 117:96 (20:27, 32:26, ​​32:22, 33:21)

Сан-Антоніо - Портленд 113:92 (26:23, 22:33, 34:16, 31:20)

Торонто - Маямі 109:114 (34:28, 21:17, 23:34, 31:35)

Сакраменто - Голден Стейт 90:109 (14:28, 28:34, 25:19, 23:28)

Кліпперс - Новий Орлеан 119:100 (37:31, 29:13, 26:27, 27:29)

Коментарі ()
Популярне зараз
російські злочинці вбили відомого гравця та тренера російські злочинці вбили відомого гравця та тренера 4150
Мартен Фуркад відповів Підручному на його гнівний пост у соцмережах Мартен Фуркад відповів Підручному на його гнівний пост у соцмережах 13414 1
Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram 8756 1
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 6037
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце 204355
російські окупанти вбили футболіста Кудрівки російські окупанти вбили футболіста Кудрівки 223635 27
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12150
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79104
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 40268
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7708
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 15991
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7357 5