Бостон розгромив Вашингтон, Індіана програла Детройту. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Філадельфія забезпечила собі участь у плей-офф-2022. Сіксерс отримали путівку до вирішальної стадії завдяки перемозі над Клівлендом. Джоел Ембійд набрав 44 очки. 76-ті зіграють у плей-оф вп'яте поспіль. З результатом 48-30 команда посідає 4 місце на Сході.

НБА - Регулярний чемпіонат

4 квітня

Бостон - Вашингтон 144:102 (35:22, 35:37, 34:20, 40:23)

Мілвокі - Даллас 112:118 (33:25, 22:32, 32:33, 25:28)

Лейкерс - Денвер 118:129 (28:24, 33:38, 33:33, 24:34)

Індіана - Детройт 117:121 (34:38, 32:24, 25:36, 26:23)

Клівленд - Філадельфія 108:112 (23:21, 32:28, 25:32, 28:31)

Орландо - Нью-Йорк 88:118 (20:29, 27:28, 15:37, 26:24)

Г'юстон - Міннесота 132:139 (32:42, 36:38, 24:36, 40:23)

Оклахома-Сіті - Фінікс 117:96 (20:27, 32:26, ​​32:22, 33:21)

Сан-Антоніо - Портленд 113:92 (26:23, 22:33, 34:16, 31:20)

Торонто - Маямі 109:114 (34:28, 21:17, 23:34, 31:35)

Сакраменто - Голден Стейт 90:109 (14:28, 28:34, 25:19, 23:28)

Кліпперс - Новий Орлеан 119:100 (37:31, 29:13, 26:27, 27:29)