Колишнього гравця НБА Йонаса Жеребка виключено зі збірної Швеції з баскетболу.

Про це повідомляє федерація баскетболу Швеції.

Рішення прийнято на наступний день після того, як Жеребко приєднався до московського ЦСКА, незважаючи на "міжнародне засудження" Росії через війну в Україні.

"Гравець національної збірної представляє Шведську федерацію баскетболу", - йдеться у заяві спортивного органу, який оголосив про його виключення зі складу команди.

Шведська федерація заявила, що зв’язалася з Жеребком, щоб повідомити йому, що його рішення грати в Росії "суперечить цінностям федерації та нашої дуже чіткої позиції щодо Росії".

"Після цього діалогу ми, на жаль, маємо визнати, що Йонас Жеребко не може представляти національну збірну", - заявили у федерації.

35-річний Жеребко - єдиний баскетболіст Швеції, який грав у НБА, де він провів 10 сезонів за Детройт Пістонс, Бостон Селтікс, Юта Джаз та Голден Стейт Ворріорз у період з 2009 по 2019 рік.

Востаннє Жеребко грав за Швецію у лютому проти Хорватії у відбірному матчі чемпіонату світу. Під час матчу "федерація та гравці продемонстрували свою підтримку України".

Московський ЦСКА, як і інші російські клуби, виключені з усіх змагань під егідою ФІБА.