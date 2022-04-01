Ягупова - у збірній сезону жіночої Євроліги

Ягупова зіграла у 16 матчах сезону в Євролізі

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова, яка представляє турецький Фенербахче, увійшла до першої символічної збірної сезону жіночої Евроліги.

Ягупова допомогла команді пробитись до Фіналу чотирьох. У 16 матчах сезону у Евролізі Аліна в середньому проводила на майданчику 34.9 хвилин. За цей час українка набирала 16.2 очки, здійснювала 5.3 підбори та робила 5.4 передач.

Окрім Аліни Ягупової до символічної п’ятірки увійшли одноклубниця українки по Фенербахче Сату Сабаллі, Марія Конде та Алісса Томас із УСК Прага та зірка Перфуріас Авеніда Калеа Коппер.