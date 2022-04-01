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Збірна Італії відмовилася грати з росією у відборі ЧС-2023

Сьогодні 19:39 330 1
Джованні Петруччі прокоментував матч з росією
Збірна Італії відмовилася грати з росією у відборі ЧС-2023

Джерело - tribuna.com.

Рада Федерації баскетболу Італії ухвалила рішення не грати проти збірної росії у відборі ЧС-2023.

Про це повдіомляє пресслужба організації.

Матч заплановано на 1 липня. Збірні вже грали перший матч групи – росія перемогла вдома 92:78.

"Міжнародний баскетбол виділяється своєю позицією, яка увійде в історію, а саме чекати на травень для подальших дій проти росії. Я дійсно розчарований і не думав, що це зайде так далеко.

Недостатньо було того, що майже всі міжнародні федерації виключили Росію зі змагань і що CAS підтвердив положення, прийняті з цього приводу Федерацією футболу Італії. Не вистачило навіть рекомендації МОК, яку, очевидно, прийняли за "лекцію".

Іде війна, що ще має статися? Чи оцінили тоді у ФІБА, що у другій фазі кваліфікації до ЧС-2023 можуть бути два матчі між росією та Україною? Я не бачу, що може змінитися від сьогодні до травня.

Зрозуміло, що в цьому плані спортсмени не несуть відповідальності. Ми вирішили, що національна команда не гратиме п’ятий матч першого кваліфікаційного етапу відбору ЧС-2023 проти Росії запланований на 1 липня 2022 року.

Аналогічне рішення було прийнято Федераціями Нідерландів та Ісландії, обидві з яких є частиною тієї ж групи, що і ми", – сказав президент Федерації баскетболу Італії Джованні Петруччі.

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