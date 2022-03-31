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У сезоні-22/23 НБА планує стелю зарплат на позначці 122 млн доларів

Вчора 23:55 181 0
У сезоні 2021/22 стеля зарплат становить 112,4 мільйона
У сезоні-22/23 НБА планує стелю зарплат на позначці 122 млн доларів
#NBA

Джерело - Чемпіон.

НБА проінформувала клуби про те, що прогнозовані стеля зарплат і поріг податку на розкіш на сезон-2022/23 виявилися вищими, ніж повідомлялося на початку лютого.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Шемс Чаранія.

Очікується, що стеля зарплат у новому сезоні буде на позначці 122 мільйони доларів, поріг податку на розкіш – на позначці 149 мільйонів.

У сезоні 2021/22 стеля зарплат становить 112,4 мільйона, поріг податку на розкіш – 136,6 мільйона.

Нагадаємо, Даллас вийшов у плей-оф НБА.

Також, Маямі гарантував собі місце у плей-оф НБА.

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