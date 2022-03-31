Джерело - Чемпіон.
НБА проінформувала клуби про те, що прогнозовані стеля зарплат і поріг податку на розкіш на сезон-2022/23 виявилися вищими, ніж повідомлялося на початку лютого.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Шемс Чаранія.
Очікується, що стеля зарплат у новому сезоні буде на позначці 122 мільйони доларів, поріг податку на розкіш – на позначці 149 мільйонів.
У сезоні 2021/22 стеля зарплат становить 112,4 мільйона, поріг податку на розкіш – 136,6 мільйона.
Нагадаємо, Даллас вийшов у плей-оф НБА.
Також, Маямі гарантував собі місце у плей-оф НБА.