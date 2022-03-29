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Торонто Михайлюка здолав Бостон, Сакраменто Леня програв Маямі. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:11 131 0
У НБА зіграно чергові матчі
Торонто Михайлюка здолав Бостон, Сакраменто Леня програв Маямі. Результати матчів НБА
#Олексій Лень, #Торонто, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 8 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Торонто Святослава Михайлюка здолав Бостон, Сакраменто Олексія Леня програв Маямі. У цих матчах українці участі не брали.

НБА - Регулярний чемпіонат
29 березня

Торонто - Бостон 115:112 OВ (30:38, 29:20, 21:22, 26:26, 9:6)

Маямі - Сакраменто 123:100 (31:19, 26:22, 36:27, 30:32)

Шарлотт - Денвер 109:113 (30:32, 27:24, 27:37, 25:20)

Індіана - Атланта 123:132 (30:44, 33:30, 27:28, 33:30)

Нью-Йорк - Чикаго 109:104 (24:28, 29:22, 28:25, 28:29)

Г'юстон - Сан-Антоніо 120:123 (31:39, 24:28, 29:29, 36:27)

Портленд - Оклахома-Сіті 131:134 OВ (28:34, 33:24, 28:23, 26:34, 16:19)

Мемфіс - Голден Стейт 123:95 (20:16, 43:21, 32:30, 28:28)

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