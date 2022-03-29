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Степановский буде працювати у Румунії

Сьогодні 15:40 141 0
Степановский буде працювати у Румунії
#Віталій Степановський

Джерело - fbu.ua.

Румунська Крайова досягла домовленості про співпрацю з українським тренером Віталієм Степановським, який отримав посаду технічного директора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зі Степановським підписано контракт до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік.

Крайова за 5 турів до завершення регулярного чемпіонату Румунії займає п’яту сходинку турнірної таблиці. 

Віталій Степановський 11 років тренував южненський Хімік, з яким ставав чемпіоном України та вигравав Кубок. Останні два роки працює помічником головного тренера в національній збірній України, з якою до початку війни виїхав у Іспанію на матч відбору на ЧС-2023.

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