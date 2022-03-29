Джерело - fbu.ua.
Румунська Крайова досягла домовленості про співпрацю з українським тренером Віталієм Степановським, який отримав посаду технічного директора.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зі Степановським підписано контракт до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік.
Крайова за 5 турів до завершення регулярного чемпіонату Румунії займає п’яту сходинку турнірної таблиці.
Віталій Степановський 11 років тренував южненський Хімік, з яким ставав чемпіоном України та вигравав Кубок. Останні два роки працює помічником головного тренера в національній збірній України, з якою до початку війни виїхав у Іспанію на матч відбору на ЧС-2023.