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Адедиран: Воювати не взяли, надто високий для окопів

Сьогодні 08:41 159 0
Баскетболіст Вищої ліги розповів про війну в рідному Миколаєві
Адедиран: Воювати не взяли, надто високий для окопів
#Олексій Адедиран

Джерело - fbu.ua.

Відомий український баскетболіст, центровий БК Рівне, Олексій Адедиран не зміг вступити до лав війська, аби захищати Україну від російських окупантів.

Про це заявив баскетболіст.

"Я волонтерю. Ми годуємо наших бійців. Розвозимо сніданки і обіди. Коли я їхав із Польщі, робив це через Рівне, то мою машину повністю запакували гуманітарною допомогою - їжею, медикаментами. Їхав я з Рівного до Миколаєва два дні. Зараз тут допомагаю чим можу. 99% це розвезення їжі. Ми о шостій ранку починаємо доставку, потім усе забираємо і так само із обідом. Це кожного дня. Це як моя робота зараз, як допомога у цей час. Воювати мене не взяли, бо я високий для окопів. Я реально хотів. Дружина була проти, але я хотів. Мені сказали - ні. В нас у черзі багато людей біля військоматів, але поки що багатьом відмовляють. У них, як у баскетболі, наприклад. Є 5 людей, які добре зіграні і грають. Така ж ситуація тут у нас. У військових є взаєморозуміння і вони не хочуть нікого з нових, бо справляються. Орків немає навколо Миколаєва. Тільки ракети, які, швидше за все, летять із Херсону десь. 

Моя позиція проста. Я, як дорослий чоловік, забов’язаний захищати у першу чергу сім’ю. Ми, усі чоловіки, забов’язані це робити. Якщо мене не беруть воювати, то мені совість не дозволяє сидіти вдома - вкритися, закритися.  Страшно? Так, страшно, але краще страшно, ніж потім мене буде мучити совість. Якщо я не можу допомогти зі зброєю, бо мені кажуть, що я не готовий, не навчений. То я готовий допомагати, як волонтер", - сказав Адедиран.

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