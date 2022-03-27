Сакраменто Леня переміг Орландо, Торонто Михайлюка здолав Індіану: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У межах чемпіонату НБА відбулося вісім матчів.
НБА - Регулярний чемпіонат
27 березня
Орландо - Сакраменто 110:114 OT (28:41, 34:25, 22:15, 21:24, 5:9)
Торонто - Індіана 131:91 (41:21, 33:25, 22:24, 35:21)
Новий Орлеан - Сан-Антоніо 103:107 (32:22, 25:36, 27:26, 19:23)
Клівленд - Чикаго 94:98 (16:28, 19:25, 28:22, 31:23)
Мемфіс - Мілвокі 127:102 (32:28, 27:18, 39:33, 29:23)
Маямі - Бруклін 95:110 (25:27, 21:40, 22:29, 27:14)
Денвер - Оклахома-Сіті 113:107 (32:25, 26:24, 29:27, 26:31)
Портленд - Г'юстон 98:115 (28:24, 32:36, 18:25, 20:30)