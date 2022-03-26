Гравці Дніпра займаються волонтерською допомогою

Баскетбольний клуб Дніпро оголосив про гуманітарну допомогу, яку збирають для дітей з ДЦП.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Агресія росії в Україні триває. Разом із нею продовжується і волонтерська діяльність нашого клубу. Зокрема, Стас Тимофєєнко, Макс Закурдаєв та Сергій Загреба передали допомогу для вихованців інтернату для дітей із ДЦП та окремо для військовослужбовців.

Варто відзначити, що "наші люди всюди". Головний тренер Дніпра Дмитро Болдаєв займається пошуком всього необхідного на заході України, що значно спрощує та прискорює процес доставки та розподілу гуманітарки", - йдеться у повідомленні.