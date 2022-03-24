ФІБА визначила місце проведення Фіналу чотирьох жіночих єврокубків

Матчі відбудуться у першій декаді квітня

Турецький Фенербахче, лідером якого є капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова, стане господарем Фіналу чотирьох жіночої Євроліги.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Вирішальні матчі турніру вдруге поспіль пройдуть на Ulker Sports and Event Hall.

Окрім Фенербахче за трофей будуть боротися іспанська Авеніда, угорський Шопрон та чеська УСК Прага. Півфінали заплановані на 8 квітня, а фінал відбудеться 10 квітня.

Також було визначено, що Фінал чотирьох Єврокубку відбудеться у Палаці спорту Прадо у французькому місті Бурж. Тут боротьбу за трофей господарок з Буржу продовжують турецький Галатасарай, італійська Умана Рейєр Венеція та турецький Мерсін Янісехір Беледійєсі, який вибив чемпіона України Прометей у 1/4 фіналу.

Півфінали заплановані на 5 квітня, а фінал і гра за третє місце відбудуться у четвер, 7 квітня.