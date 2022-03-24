Лень допоміг Сакраменто переграти Індіану. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто з Олексієм Ленем мінімально обіграв Індіану. Українець провів на майданчику 17 хвилин та 44 секунди, набравши п'ять очок та зробивши два підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат

24 березня

Шарлотт - Нью-Йорк 106:121 (24:40, 32:29, 31:30, 19:22)

Детройт - Атланта 122:101 (26:31, 33:20, 34:27, 29:23)

Індіана - Сакраменто 109:110 (34:37, 27:29, 28:19, 20:25)

Бостон - Юта 125:97 (39:24, 29:21, 25:23, 32:29)

Мемфіс - Бруклін 132:120 (40:32, 36:30, 27:42, 29:16)

Маямі - Голден Стейт 104:118 (23:23, 27:27, 30:31, 24:37)

Міннесота - Фінікс 116:125 (30:25, 34:26, 24:32, 28:42)

Оклахома-Сіті - Орландо 118:102 (26:34, 34:19, 24:21, 34:28)

Даллас - Г'юстон 110:91 (25:21, 27:32, 30:19, 28:19)

Лейкерс - Філадельфія 121:126 (30:27, 22:34, 39:32, 30:33)

Портленд - Сан-Антоніо 96:133 (27:45, 26:36, 28:33, 15:19)