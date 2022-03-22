Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби

Євроліга відреагувала на агресію росії

У Євролізі вирішили зняти та анулювати результати російських клубів ЦСКА, Зеніту та УНІКСу.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Рада Євроліги ухвалила рішення усунути російські баскетбольні команди.

ЦСКА, УНІКС та Зеніт не зможуть продовжити свою участь у турнірі. Усі результати матчів за участю російських команд цього сезону будуть анульовані.

Крім того, Локомотив-Кубань не зможе більше грати у Єврокубку.

Нагадаємо, ФІБА відсторонила всі збірні та клуби з Росії.