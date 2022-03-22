Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 12:51 31563
Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити
Сьогодні 14:09 249
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Сьогодні 10:24 392
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Сьогодні 08:24 656
Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів
Вчора 20:38 779
УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України
Вчора 20:10 862
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20
Вчора 18:12 202282
Левандовський: Поляки відчувають цю війну трохи більше, ніж інші країни
Вчора 17:26 754
Володимир Кличко: Наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію
Вчора 12:41 961
Протасов: Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою
Вчора 11:40 631
Прямі трансляції

Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби

Сьогодні 17:45 175 0
Євроліга відреагувала на агресію росії
Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби

Джерело - euroleaguebasketball.net.

У Євролізі вирішили зняти та анулювати результати російських клубів ЦСКА, Зеніту та УНІКСу.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Рада Євроліги ухвалила рішення усунути російські баскетбольні команди.

ЦСКА, УНІКС та Зеніт не зможуть продовжити свою участь у турнірі. Усі результати матчів за участю російських команд цього сезону будуть анульовані.

Крім того, Локомотив-Кубань не зможе більше грати у Єврокубку.

Нагадаємо, ФІБА відсторонила всі збірні та клуби з Росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів 5058
Манчестер Юнайтед розглядає чотирьох кандидатів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед розглядає чотирьох кандидатів на посаду головного тренера 1136
Куртуа пояснив розгром від Барселони Куртуа пояснив розгром від Барселони 1018
Суркіс вивіз з України онуків-призовників Суркіс вивіз з України онуків-призовників 1962
Зеленський: Ми вже збили стільки літаків - що у головах в їхніх пілотів? Зеленський: Ми вже збили стільки літаків - що у головах в їхніх пілотів? 1169
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 31563
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6162 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18182
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3690 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10590
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67721 5
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 38119 1