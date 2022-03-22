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Петров буде грати в другому дивізіоні Франції

Сьогодні 11:40 137 0
Петров буде грати в другому дивізіоні Франції

Джерело - Чемпіон.

Французький клуб Антіб, який грає в ProB (другий за силою дивізіон), підписав контракт з українським баскетболістом В’ячеславом Петровим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В цьому сезоні за Прометей Петров в Суперлізі грав 17 хвилин, за які набирав 7,4 очка, робив 3,8 підбирання та 1,0 перехоплень. В ЛЧ баскетболіст набирав 5,2 очка і 3,1 підбирання за 14 хвилин на паркеті.

Антіб з результатом 13-11 йде на шостому місці в турнірній таблиці. Команда тричі вигравала чемпіонат Франції, але останній раз це було в сезоні 1994/1995.

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Допис, поширений Antibes Sharks 🦈 (@antibessharks)

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