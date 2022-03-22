Ягупова лідирує в гонці за титул MVP Євроліги

Капітан збірної України Аліна Ягупова лідирує в боротьбі за титул MVP сезону в Євролізі за версією вболівальників.

ФІБА опублікувала попередні результати голосування серед вболівальників з визначення найкращих гравців сезону в Євролізі - Аліна Ягупова впевнено лідирує як в рейтингу MVP сезону, так і у голосуванні за символічну збірну сезону.

Голосування триває до 27 березня включно. Підтримати нашу баскетболістку можна за цим посиланням.

Індивідуальні нагороди будуть визначені за результатами голосування вболівальників, тренерів та капітанів команд.