Ягупова лідирує в гонці за титул MVP Євроліги

Джерело - basket.com.ua.
Капітан збірної України Аліна Ягупова лідирує в боротьбі за титул MVP сезону в Євролізі за версією вболівальників.
ФІБА опублікувала попередні результати голосування серед вболівальників з визначення найкращих гравців сезону в Євролізі - Аліна Ягупова впевнено лідирує як в рейтингу MVP сезону, так і у голосуванні за символічну збірну сезону.
Голосування триває до 27 березня включно. Підтримати нашу баскетболістку можна за цим посиланням.
Індивідуальні нагороди будуть визначені за результатами голосування вболівальників, тренерів та капітанів команд.