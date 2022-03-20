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Чемпіон НБА створив у Києві загін самооборони

Сьогодні 12:41 153 0
Станіслав Медведенко прокоментував участь в обороні Києва
Чемпіон НБА створив у Києві загін самооборони
#Станіслав Медведенко

Джерело - basket.com.ua.

Легендарний український баскетболіст, дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко бере участь в обороні Києва від російських окупантів.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Звісно була можливість виїхати за кордон. Не вважаю, що потрібно кудись їхати. У цей час треба залишатись в Києві – підтримувати й все, що можна, робити. Ми у себе на районі зробили штаб самооборони. Повністю свій район контролюємо. Налагодили чергування, роздачу продуктів. Я чергую і моя дружина це робить у центрі зв’язку.

Ми взяли повністю свій район – Микільську Слобідку. Я вважаю, це дуже важливо, бо ми на себе взяли роль поліції. Наша задача – мінімізувати мародерство, щоб не було ніяких пригод. Якщо будуть якісь диверсанти, то ми їх маємо арештувати та доставити до СБУ.

Дзвонили з НБА керівники по міжнародній роботі, з ФІБА керівництво. Зараз я з ними постійно на зв’язку. Також ми хочемо, після того як переможемо, запустити програму по збору коштів на відбудову спортивної інфраструктури в Києві", - сказав Медведенко.

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