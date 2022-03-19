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Свінг знайшов собі команду в G-League

Сьогодні 17:55 74 0
Свінг знайшов собі команду в G-League
#Київ-Баскет

Джерело - basket.com.ua.

Захисник Джордан Свінг, який по ходу сезону підсилив Київ-Баскет, став гравцем Бірмінгем Сквадрон із G-League.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Ця команда є фарм-клубом Нью-Орлеан Пеліканс. 31-річний гравець вже встиг провести дебютну гру за нову команду. Його клуб поступився Остіну, Джордан відіграв 25 хвилин, набрав 6 очок, зробив 6 підбирань, 3 передачі при 2 втратах та 2 фолах.

У Суперлізі баскетболіст відіграв 7 матчів, в яких набирав 8,7 очка та віддавав 4,0 передач за 24 хвилини на паркеті.

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