Свінг знайшов собі команду в G-League

Захисник Джордан Свінг, який по ходу сезону підсилив Київ-Баскет, став гравцем Бірмінгем Сквадрон із G-League.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Ця команда є фарм-клубом Нью-Орлеан Пеліканс. 31-річний гравець вже встиг провести дебютну гру за нову команду. Його клуб поступився Остіну, Джордан відіграв 25 хвилин, набрав 6 очок, зробив 6 підбирань, 3 передачі при 2 втратах та 2 фолах.

У Суперлізі баскетболіст відіграв 7 матчів, в яких набирав 8,7 очка та віддавав 4,0 передач за 24 хвилини на паркеті.