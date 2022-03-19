Лейкерс дотиснув Торонто Михайлюка, Юта обіграла Кліпперс. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату НБА відбувся лише один матч.

НБА - Регулярний чемпіонат

19 березня

Філадельфія – Даллас 111:101 (26:27, 32:26, ​​26:23, 27:25)

Атланта – Мемфіс 120:105 (34:27, 33:21, 24:24, 29:33)

Бруклін – Портленд 128:123 (34:33, 28:42, 39:26, 27:22)

Клівленд – Денвер 119:116 OT (31:29, 21:34, 26:24, 29:20, ОТ – 12:9)

Нью-Йорк – Вашингтон 100:97 (22:28, 32:19, 21:19, 25:31)

Торонто – Лейкерс 123:128 OT (30:33, 25:26, 34:29, 27:28, ОТ – 7:12)

Український гравець Торонто Святослав Михайлюк участі у матчі не брав.

Г’юстон – Індіана 118:121 (32:28, 24:33, 39:22, 23:38)

Маямі – Оклахома 120:108 (27:26, 42:28, 34:25, 17:29)

Сан-Антоніо - Новий Орлеан 91:124 (10:35, 23:29, 24:31, 34:29)

Юта – Кліпперс 121:92 (30:20, 41:14, 24:24, 26:34)

Сакраменто – Бостон 97:126 (26:32, 22:35, 31:25, 18:34)

Український гравець Сакраменто Олексій Лень участі у матчі не брав.

Фінікс – Чикаго 129:102 (30:27, 31:21, 34:24, 34:30)