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Беліков став гравцем хорватського клубу

Сьогодні 17:10 198 0
Беліков став гравцем хорватського клубу

Джерело - basket.com.ua.

Український форвард Олександр Беліков кінець сезону проведе в хорватському Дубровніку, який грає в другому по силі дивізіоні.

Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.

Баскетболіст останні півтора року грав за Прометей. В цьому сезоні Суперліги він відіграв 23 поєдинки, в середньому на паркеті проводив по 14 хвилин. Його статистика: 4,1 очка, 1,9 підбирання та 0,5 перехоплень і блок-шотів.

Дубровнік з показником 16-6 займає четверту сходинку і веде боротьбу за вихід до елітної ліги Хорватії.

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