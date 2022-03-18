Беліков став гравцем хорватського клубу

Український форвард Олександр Беліков кінець сезону проведе в хорватському Дубровніку, який грає в другому по силі дивізіоні.

Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.

Баскетболіст останні півтора року грав за Прометей. В цьому сезоні Суперліги він відіграв 23 поєдинки, в середньому на паркеті проводив по 14 хвилин. Його статистика: 4,1 очка, 1,9 підбирання та 0,5 перехоплень і блок-шотів.

Дубровнік з показником 16-6 займає четверту сходинку і веде боротьбу за вихід до елітної ліги Хорватії.