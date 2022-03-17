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Деджуан Граф перейшов до клубу з Косово

Вчора 22:40 137 0
Деджуан Граф перейшов до клубу з Косово

Джерело - basket.com.ua.

Американець Деджуан Граф, який останні два сезони виступав за Харківські Соколи, продовжить кар'єру в команді Голден Ігл з Косово.

Про це повідомляє  basketball.eurobasket.com.

Зараз цей клуб з показником 16-5 займає перше місце в лізі.

В цьому сезоні захисник провів 25 матчів в Суперлізі. Йому вдавалось набирати 9,6 очка, робити 3,4 підбирання і віддавати по 5,8 передачі.

Нагадаємо, що раніше в чемпіонат Косово перебрались Генрі Дугат (Черкаські Мавпи) та Макол Мав'єн (Запоріжжя).

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