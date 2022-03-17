Американець Деджуан Граф, який останні два сезони виступав за Харківські Соколи, продовжить кар'єру в команді Голден Ігл з Косово.

Про це повідомляє basketball.eurobasket.com.

Зараз цей клуб з показником 16-5 займає перше місце в лізі.

В цьому сезоні захисник провів 25 матчів в Суперлізі. Йому вдавалось набирати 9,6 очка, робити 3,4 підбирання і віддавати по 5,8 передачі.

Нагадаємо, що раніше в чемпіонат Косово перебрались Генрі Дугат (Черкаські Мавпи) та Макол Мав'єн (Запоріжжя).