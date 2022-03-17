Ді Джей Стефенс гратиме за команду з елітного дивізіону Франції

Американський форвард Ді Джей Стефенс поповнить ряди клубу Фос Сюр Мер з французського ProA (елітний дивізіон).

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Команда нині має шість перемог в 22-х поєдинках і йде на останньому місці в турнірній таблиці.

В ЛЧ баскетболіст проводив на паркеті 26 хвилин, за які набирав 9,7 очка, робив 4,9 підбирання, віддавав 1,5 асисти та робив по 0,9 перехоплення і блок-шотів.

В Суперлізі статистика була наступна: 124 очки +5,0 підбирань + 1,3 перехоплення за 22 хвилини на паркеті. В Україні він також виступав за Будівельник.

Франція для Стефенса не новий чемпіонат. В сезоні 2017/2018 та 2019/2020 він був гравцем Ле Мана.