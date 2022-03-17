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Захисник збірної України продовжить кар'єру у Чехії

Сьогодні 17:41 155 0
Сидоров знайшов собі новий клуб
Захисник збірної України продовжить кар'єру у Чехії
#Ілля Сидоров

Джерело - ФБУ.

Захисник збірної України Ілля Сидоров продовжить кар'єру у клубі Йіндржихув-Градець, який займає останню сходинку у чемпіонаті Чехії.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За п’ять матчів до кінця другого етапу чемпіонату Чехії нова команда українця поступається двома перемогами Оломоуцко, з яким і веде боротьбу за право залишитись в еліті. При цьому, до кінця чемпіонату конкуренти зіграють між собою двічі.

Напередодні Сидоров дебютував за нову команду, вийшовши в стартовій п’ятірці і провівши на майданчику 21 хвилину. Градець розбив Децін 106:75, а сам Сидоров набрав 11 очок (3/5 двоочкових, 1/6 триочкових, 2/2 штрафних) та зробив 3 передачі і 1 перехоплення.

У Суперлізі за Прометей цього сезону Сидоров набирав 9,7 очка та пробив 3,8 передачі за 21 хвилину на майданчику.

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