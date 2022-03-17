Міннесота перемогла Лейкерс, Голден Стейт поступився Бостону. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
17 березня
Вашингтон – Денвер 109:127 (28:34, 24:39, 29:31, 28:23)
Шарлотт - Атланта 116:106 (29:33, 33:34, 23:18, 31:21)
Клівленд – Філадельфія 114:118 (23:30, 36:42, 31:13, 24:33)
Бруклін – Даллас 111:113 (30:23, 31:35, 30:21, 20:34)
Нью-Йорк – Портленд 128:98 (37:29, 29:26, 28:19, 34:24)
Хьюстон – Фінікс 112:129 (31:35, 27:24, 24:36, 30:34)
Міннесота – Лейкерс 124:104 (31:17, 36:29, 19:31, 38:27)
Сан-Антоніо – Оклахома 122:120 (37:29, 31:27, 30:35, 24:29)
Юта – Чикаго 125:110 (27:27, 27:22, 35:32, 36:29)
Голден Стейт - Бостон 88:110 (17:23, 15:25, 37:31, 19:31)
Сакраменто – Мілвокі 126:135 (31:28, 30:40, 31:33, 34:34)
Кліпперс – Торонто 100:103 (26:28, 18:26, 30:24, 26:25)