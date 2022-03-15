Стоктон став гравцем клубу елітного дивізіону Франції

32-річний захисник сезон починав у Будівельнику

Представник французького ProA Шалон підписав контракт з американським плеймейкером Майклом Стоктоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний захисник сезон починав в київському Будівельнику. Він відіграв 28 матчів, набирав 10,1 очка, віддавав 6,3 передачі та робив 3,3 підбирання за двадцять сім з половиною хвилин на паркеті.

Майкл є сином легенди НБА Джона Стоктона. До переходу у Будівельник баскетболіст два роки грав за французький Шоле. Шалон з показником 7-15 займає шістнадцяте місце в турнірній таблиці.