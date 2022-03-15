Барніс підсилив естонський клуб

До цього баскетболіст захищав кольори МБК Миколаїв

Американський форвард Трой Барніс став гравцем естонського Пярну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього баскетболіст захищав кольори МБК Миколаїв. В українській Суперлізі він відіграв 28 матчів. На паркеті перебував майже 28 хвилин в середньому. Йому вдавалось набирати 8,5 очок, робити 4,3 підбирання та віддавати 1,2 передачі.

Пярну з показником 12-11 йде на сьомій сходинці латвійсько-естонської ліги. Раніше в цю лігу перейшов Віталій Зотов (ВЕФ) та Лауріс Блаус (Огре).