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Барніс підсилив естонський клуб

Сьогодні 21:40 147 0
До цього баскетболіст захищав кольори МБК Миколаїв
Барніс підсилив естонський клуб

Джерело - basket.com.ua.

Американський форвард Трой Барніс став гравцем естонського Пярну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього баскетболіст захищав кольори МБК Миколаїв. В українській Суперлізі він відіграв 28 матчів. На паркеті перебував майже 28 хвилин в середньому. Йому вдавалось набирати 8,5 очок, робити 4,3 підбирання та віддавати 1,2 передачі.

Пярну з показником 12-11 йде на сьомій сходинці латвійсько-естонської ліги. Раніше в цю лігу перейшов Віталій Зотов (ВЕФ) та Лауріс Блаус (Огре).

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