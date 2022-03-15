Ягупова знову претендує на титул MVP Євроліги

Джерело - ФБУ.
Капітан збірної України Аліна Ягупова знову ввійшла в коло претендентів на титул MVP сезону в Євролізі.
Турецький Фенербахче, за який виступає українка, пробився до Фіналу чотирьох Євроліги.
Наразі на сайті ФІБА триває голосування з визначення найкращих гравців сезону в Євролізі. Підтримати нашу баскетболістку можна за цим посиланням.
Голосування триває до 27 березня включно.
Фінал чотирьох Євроліги відбудеться 8-10 квітня. У півфіналі Фенербахче зійдеться з переможцем пари УСК (Чехія) - Фаміла Скіо ( Італія).
Нагадаємо, Аліну Ягупову визнавали MVP Євроліги за підсумками двох попередніх сезонів.