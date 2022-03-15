Войналович став гравцем латвійської Валмієри

Форвард Київ-Баскету Андрій Войналович поповнив ряди латвійської Валмієри.

Про це повідомляє пресслужба латвійського клубу.

Цей клуб грає в об'єднаній латвійсько-естонскій лізі і з показником 7-16 займає 10-е місце в турнірній таблиці.

Войналович поповнив столичний клуб перед початком сезону. До цього грав за "Хімік". В Кубку ФІБА 22-річний баскетболіст відігравав по 17 хвилин і набирав 4,1 очка, до яких додавав 1,8 підбирання. В Суперлізі Андрій отримував 22 хвилини ігрового часу, йому вдавалось набирати 5,6 пункту і робити 2,5 підбирання.