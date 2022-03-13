Попович встановив абсолютний рекорд за кількістю перемог у НБА

Джерело - Чемпіон.
Легендарний 73-річний американський тренер команди НБА Сан-Антоніо Сперз здобув найбільшу кількільст перемог в історії регулярного чемпіонату.
Звитяга над Ютою Джаз у черговому матчі регулярного чемпіонату стала 1336-ю (при 694-х поразках, 65,8%) для легендарного тренера. Для цього керманичу знадобилося 26 сезонів.
Попович очолив Сперз у 1996 році:
26 Seasons— NBA Communications (@NBAPR) March 12, 2022
5 NBA Championships
3 NBA Coach of the Year Awards
And now 1,336 regular-season wins.
Just some of Gregg Popovich's accomplishments with the @spurs ⬇️ pic.twitter.com/L2OPO6IhKT
- 5 разів приводив своїх підопічних до чемпіонства (1999, 2003, 2005, 2007, 2014);
- Тричі ставав тренером року (2003, 2012, 2014);
- У 2021 році на чолі збірної США виграв Олімпійські ігри 2020.