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Попович встановив абсолютний рекорд за кількістю перемог у НБА

Сьогодні 13:42 165 0
Попович встановив абсолютний рекорд за кількістю перемог у НБА
Грег Попович/Getty Images
#Грег Попович

Джерело - Чемпіон.

Легендарний 73-річний американський тренер команди НБА Сан-Антоніо Сперз здобув найбільшу кількільст перемог в історії регулярного чемпіонату.

Звитяга над Ютою Джаз у черговому матчі регулярного чемпіонату стала 1336-ю (при 694-х поразках, 65,8%) для легендарного тренера. Для цього керманичу знадобилося 26 сезонів.

Попович очолив Сперз у 1996 році:

  • 5 разів приводив своїх підопічних до чемпіонства (1999, 2003, 2005, 2007, 2014);
  • Тричі ставав тренером року (2003, 2012, 2014);
  • У 2021 році на чолі збірної США виграв Олімпійські ігри 2020.
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