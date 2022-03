Попович встановив абсолютний рекорд за кількістю перемог у НБА

Легендарний 73-річний американський тренер команди НБА Сан-Антоніо Сперз здобув найбільшу кількільст перемог в історії регулярного чемпіонату.

Звитяга над Ютою Джаз у черговому матчі регулярного чемпіонату стала 1336-ю (при 694-х поразках, 65,8%) для легендарного тренера. Для цього керманичу знадобилося 26 сезонів.

Попович очолив Сперз у 1996 році:

26 Seasons

5 NBA Championships

3 NBA Coach of the Year Awards

And now 1,336 regular-season wins.



Just some of Gregg Popovich's accomplishments with the @spurs ⬇️ pic.twitter.com/L2OPO6IhKT