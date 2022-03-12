Тихонов підписав контракт з литовським клубом

Центровий Прометея Дмитро Тихонов продовжить кар’єру в Литві.

Про це повідомляє kknevezis.lt.

Він підписав контракт з командою елітного дивізіону Невежісом.

30-річний баскетболіст підсилив колектив Ронена Гінзбурга літом минулого року. В Суперлізі провів 9 поєдинків, на паркеті знаходився в середньому по 7 хвилин. За цей час бігмен набирав 2,6 очка + 1,3 підбирання.

Невежіс з показником 5-15 займає дев’яту сходинку з одинадцяти команд. За Невежіс виступає Ріхардс Куксікс, який в сезоні 2012/2013 був гравцем Будівельника.