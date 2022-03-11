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Юта Джаз сплатила понад 32 тисячі ночей для українських біженців на сервісі оренди житла

Сьогодні 14:10 117 0
Юта Джаз сплатила понад 32 тисячі ночей для українських біженців на сервісі оренди житла

Джерело - Чемпіон.

Юта спільно з онлайн-сервісом короткострокової оренди житла Airbnb допомагає українським біженцям.

Про це повідомляє NBA Buzz.

Юта сплатила понад 32,200 ночей у житлі, зареєстрованому на сервісі Airbnb, для всіх біженців з України.

Минулого тижня Airbnb оголосив про те, що надасть безкоштовне житло на короткий термін більш ніж 100 тисячам вимушених переселенців з України.

Також клуб в рамках свого фонду, закликає своїх уболівальників підтримувати Україну та вимушених переселенців з нашої країни.

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Допис, поширений NBA Buzz (@officialnbabuzz)

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