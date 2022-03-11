Екслегіонер Кривбасу підсилив команду з Чорногорії

Попович перейшов до Міленіума

Чорногорський форвард Мілош Попович, який цей сезон грав за Кривбас, повернувся на батьківщину.

Про це повідомляє cgsport.me.

Він підсилив команду Міленіум із Подгоріци, котра на цей час займає дев'яту позицію з десяти в місцевій лізі.

Він уже встиг відіграти одну гру. Його нова команда поступилась СК Дербі (78:80), а сам Мілош показав чудову гру. За 38 хвилин йому вдалось набрати 26 очок і зібрати 13 підбирань.

За клуб з Кривого Рогу Попович в Суперлізі зіграв 27 поєдинків. На паркеті він проводив 26 хвилин, набирав 9,6 очок та робив 6,3 підбирання.