Екслегіонер Кривбасу підсилив команду з Чорногорії

Джерело - basket.com.ua.
Чорногорський форвард Мілош Попович, який цей сезон грав за Кривбас, повернувся на батьківщину.
Про це повідомляє cgsport.me.
Він підсилив команду Міленіум із Подгоріци, котра на цей час займає дев'яту позицію з десяти в місцевій лізі.
Він уже встиг відіграти одну гру. Його нова команда поступилась СК Дербі (78:80), а сам Мілош показав чудову гру. За 38 хвилин йому вдалось набрати 26 очок і зібрати 13 підбирань.
За клуб з Кривого Рогу Попович в Суперлізі зіграв 27 поєдинків. На паркеті він проводив 26 хвилин, набирав 9,6 очок та робив 6,3 підбирання.