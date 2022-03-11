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Екслегіонер Кривбасу підсилив команду з Чорногорії

Сьогодні 12:25 182 0
Попович перейшов до Міленіума
Екслегіонер Кривбасу підсилив команду з Чорногорії

Джерело - basket.com.ua.

Чорногорський форвард Мілош Попович, який цей сезон грав за Кривбас, повернувся на батьківщину. 

Про це повідомляє  cgsport.me.

Він підсилив команду Міленіум із Подгоріци, котра на цей час займає дев'яту позицію з десяти в місцевій лізі.

Він уже встиг відіграти одну гру. Його нова команда поступилась СК Дербі (78:80), а сам Мілош показав чудову гру. За 38 хвилин йому вдалось набрати 26 очок і зібрати 13 підбирань.

За клуб з Кривого Рогу Попович в Суперлізі зіграв 27 поєдинків. На паркеті він проводив 26 хвилин, набирав 9,6 очок та робив 6,3 підбирання.

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