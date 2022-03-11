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Лауріс Блаус знайшов собі новий клуб

Сьогодні 11:09 118 0
Лауріс Блаус знайшов собі новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Латвійський центровий Лауріс Блаус став гравцем Огре. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Цей клуб грає в латвійсько-естнонській лізі.

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Допис, поширений BK Ogre (@bkogre)

За Одесу 32-річний баскетболіст відіграв в Суперлізі 27 поєдинків, він набирав 6,3 очка і робив 2,7 підбирання. Також за український клуб Лауріс грав в сезоні 2017/2018. Тоді мав таку статистику: 10,6 очка та 6,1 підбирання.

Огре з показником 12-9 йде на шостому місці в турнірній таблиці. Раніше в латвійський ВЕФ перебрався розігруючий збірної України Віталій Зотов.

За Огре також грають Рінальдс Сірснішь (виступав за Дніпро-Азот) та Прентіс Ніксон, який починав цей сезон в МБК "Миколаїв.

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