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Родні Первіс став гравцем Трепчи

Сьогодні 14:41 48 0
Родні Первіс став гравцем Трепчи

Джерело - basket.com.ua.

Лідер чемпіонату Косово Трепча підсилив свій склад Родні Первісом, який починав цей сезон у складі Черкаських Мавп.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Захисник відіграв 19 поєдинків в Суперлізі. Йому вдавалось набирати по 10.3 очки і робити по 3,8 підбирання за 27 хвилин на паркеті.

Після Мавп баскетболіст знайшов собі команду в Уругваї, але за Хебраїку відіграв лише 5 поєдинків. Варто зазначити, що Трепча відмовилась від співпраці з центровим Раяном Райтом, який в сезоні 2011/2012 грав за Черкаські Мавпи.

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