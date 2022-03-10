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Ді Джей Кеннеді веде переговори з ізраїльським клубом

Сьогодні 10:41 67 0
Ді Джей Кеннеді веде переговори з ізраїльським клубом

Джерело - basket.com.ua.

Форвард Прометея Ді Джей Кеннеді незабаром стане гравцем ізраїльського Хапоеля Галіль-Еліон.

Про це повідомляє basketball.eurobasket.com.

Поки що клубний сайт не оголосив про підписання гравця, проте місцева преса вважає, що сторони домовились про співпрацю.

Кеннеді прийшов в український клуб минулого літа. В Суперлізі він набирав 13,0 очок, 6,6 підбирання і 1,3 перехоплення за 26 хвилин на паркеті. В ЛЧ статистика була наступною: 12,9 очка, 7,1 підбирання і 3,4 передачі за 30 хвилин.

32-річний баскетболіст за кар’єру виступав за клуби G-ліги, Гравелін, Хапоель Холон, Людвігсбург, Гуанчжоу, Пінар та Мельбурн.

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