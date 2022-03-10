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Кріс Доу перейшов до клубу Бундесліги

Сьогодні 11:26 223 0
Кріс Доу перейшов до клубу Бундесліги

Джерело - basket.com.ua.

Німецький Бамберг підписав контракт з Крісом Доу, який цей сезон проводив у складі Прометея.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Захисник в Суперлізі провів 23 гри, набирав 10,7 очка, робив 4,0 підбирання та віддавав 2,3 передачі за 20 хвилин на паркеті. В матчах ЛЧ він грав 28 хвилин. Його статистика: 10,9 очка, 4,3 підбирання та 3,3 передачі.

Бамберг зараз посідає 12-те місце в турнірній таблиці німецької ліги. Команда виграла 9 матчів за 22 тури. Клуб за свою історію 9 разів ставав чемпіоном Бундесліги, останній раз це було в сезоні 2016/2017.

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