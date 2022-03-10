Мішула став гравцем Брно

Представник чемпіонату Чехії Брно підписав контракт з українським захисником Олександром Мішулою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний баскетболіст в цьому сезоні грав за Прометей. В Суперлізі провів 13 матчів, в яких набирав 5,2 очки. За кар’єру грав за Київ-Баскет, Меркезефенді та Дніпро.

Брно на цей час йде на третій сходинці в місцевому чемпіонаті з результатом 20-9. Лідирує Німбурк, у якого 28 перемог у 29 матчах. Клубу 96 років, Брно 21 раз вигравав чемпіонат Чехословаччини та тричі чеську лігу, проте останній раз аж в 1996 році.