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Скапінцев став гравцем литовського клубу

Сьогодні 15:55 201 0
Пено Жвайгждес перебуває на передостанньому місці в литовській LKL
Скапінцев став гравцем литовського клубу

Джерело - basket.com.ua.

Центровий Київ-Баскету та збірної України Дмитро Скапінцев підсилив литовський Пено Жвайгждес.

Про це повідомляє bcpienozvaigzdes.lt.

23-річний баскетболіст поповнив київську команду літом минулого року. До цього всю кар’єру грав за рідні Черкаські Мавпи. В цьому сезоні він набирав 8,1 очка + 4,9 підбирання в матчах Кубку ФІБА. В чемпіонаті України мав трохи кращу статистику: 8,9 очка + 6,4 підбирання.

Пено Жвайгждес перебуває на передостанньому місці в литовській LKL. Варто нагадати, що саме в цій команді сезон починав Володимир Конєв. В різний час за цей клуб грали В’ячеслав Бобров, Андрій Агафонов, Станіслав Тимофєєнко та Сергій Павлов.

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