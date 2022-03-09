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Литовські баскетболісти підтримали Україну на матчах чемпіонату

Сьогодні 11:33 154 0
Литовські баскетболісти підтримали Україну на матчах чемпіонату

Джерело - basket.com.ua.

Поки в Україні триває героїчна боротьба проти рашистської збройної навали, світ продовжує підтримувати героїчну боротьбу нашого народу.

Під час чергових матчів національного чемпіонату підтримку Україні висловили литовські баскетболісти.

Так, Ювентус з Утени спеціально на матч проти Преная виготовив екіпірування з гербом України та гаслом "Слава Україні". Під час та після матчу цю форму продавали вболівальникам, а залучені кошти направлять на допомогу Україні.

Також підтримали нашу країну на матчі Нептунас - Літкабеліс. Перед початком зустрічі гравець господарів Едгар Желіоніс разом з дружиною українкою Тетяною винесли прапор України та закликали припинити війну.

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