Поки в Україні триває героїчна боротьба проти рашистської збройної навали, світ продовжує підтримувати героїчну боротьбу нашого народу.

Під час чергових матчів національного чемпіонату підтримку Україні висловили литовські баскетболісти.

Так, Ювентус з Утени спеціально на матч проти Преная виготовив екіпірування з гербом України та гаслом "Слава Україні". Під час та після матчу цю форму продавали вболівальникам, а залучені кошти направлять на допомогу Україні.

Також підтримали нашу країну на матчі Нептунас - Літкабеліс. Перед початком зустрічі гравець господарів Едгар Желіоніс разом з дружиною українкою Тетяною винесли прапор України та закликали припинити війну.