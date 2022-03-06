Голден Стейт поступився Лейкерс, Маямі обіграло Філадельфію. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український гравець Сакраменто Олексій Лень участі у матчі проти Далласа не брав.

НБА - Регулярний чемпіонат

06 березня

Даллас – Сакраменто 114:113 (26:36, 25:29, 34:27, 29:21)

Шарлотт - Сан-Антоніо 123:117 (31:30, 31:30, 37:37, 24:20)

Мемфіс – Орландо 124:96 (31:29, 37:16, 29:29, 27:22)

Маямі – Філадельфія 99:82 (22:14, 32:26, 19:28, 26:14)

Міннесота – Портленд 135:121 (32:34, 31:30, 46:37, 26:20)

Лейкерс – Голден Стейт 124:116 (32:25, 30:42, 27:27, 35:22)