Прометей розпустив усі команди та знявся із розіграшу Ліги чемпіонів

Президент Прометея Володимир Дубінський повідомив про розпуск клуба.

Про це він розповів у Facebook.

"Дорогі друзі, фанати та вболівальники СК Прометей. Сьогодні у нашій Україні йде війна. Нами було прийнято не просте, але, впевнений, вірне рішення розпустити всі команди СК Прометей, та відмовитись від участі чоловічої команди БК Прометей у Лізі Чемпіонів.

Сьогодні всі наші гроші, засоби та сили спрямовані на захист України, підтримку наших ЗСУ та територіальної оборони. Ми точно переможемо! Все буде Україна! А все інше потім.

P.S. З сьогоднішнього дня прийняв рішення для себе особисто і видав наказ по всіх наших підприємствах, що і я, і всі ми повинні і будемо розмовляти тільки українською мовою. Це моя остаточна громадянська позиція", – написав Дубінський.