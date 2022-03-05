Торонто з Михайлюком поступився Орландо, Клівленд поступився Філадельфії. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український гравець Торонто Святослав Михайлюк у матчі з Орландо вийшов з лави та провів на паркеті 15 хвилин 32 секунди. За цей час він набрав 2 очки (1/3 двоочкових, 0/1 триочкових), здійснив 1 підбір, 1 передачу та 1 фол

НБА - Регулярний чемпіонат

05 березня

Вашингтон – Атланта 114:117 (25:33, 34:35, 25:25, 30:24)

Детройт - Індіана 111:106 (39:32, 26:30, 24:26, 22:18)

Філадельфія – Клівленд 125:119 (30:43, 33:28, 34:28, 28:20)

Торонто – Орландо 97:103 (23:27, 16:21, 21:24, 37:31)

Чикаго – Мілвокі 112:118 (25:25, 28:32, 35:24, 24:37)

Новий Орлеан – Юта 124:90 (35:17, 30:21, 30:25, 29:27)

Оклахома-Сіті - Міннесота 101:138 (34:32, 26:45, 27:31, 14:30)

Денвер – Г'юстон 116:101 (25:26, 26:20, 36:24, 29:31)

Фінікс - Нью-Йорк 115:114 (26:24, 32:31, 23:38, 34:21)