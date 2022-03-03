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Фрателло: Я тренував збірну України, молюся за український народ

Сьогодні 19:33 182 0
Американський тренер підтримує Україну
Фрателло: Я тренував збірну України, молюся за український народ

Джерело - Чемпіон.

Відомий американський тренер, колишній керманич збірної України та ряду команд НБА Майк Фрателло виразив підтримку українському народу, який стримує віроломний напад російських загарбників.

"Я молюся за український народ. Я тренував збірну України і в мене залишилося там багато друзів, за яких я переживаю. Я хочу, щоб вони були в безпеці і сподіваюся на мирне завершення війни, до того як ще більше життів буде втрачено", - зазначив Майк.

Нагадаємо, під керівництвом Фрателло збірна України досягла історичного результату - посіла шосте місце на Євробаскеті-2013 та вийшла на чемпіонат світу 2014 року.

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