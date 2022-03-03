Фрателло: Я тренував збірну України, молюся за український народ

Відомий американський тренер, колишній керманич збірної України та ряду команд НБА Майк Фрателло виразив підтримку українському народу, який стримує віроломний напад російських загарбників.

"Я молюся за український народ. Я тренував збірну України і в мене залишилося там багато друзів, за яких я переживаю. Я хочу, щоб вони були в безпеці і сподіваюся на мирне завершення війни, до того як ще більше життів буде втрачено", - зазначив Майк.