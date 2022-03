Фрателло: Я тренував збірну України, молюся за український народ

Відомий американський тренер, колишній керманич збірної України та ряду команд НБА Майк Фрателло виразив підтримку українському народу, який стримує віроломний напад російських загарбників.

I am praying for the people of #Ukraine. I coached the national team and have many friends there whom I care about. I want them to be safe, and I hope for a peaceful resolution before more lives are lost 🇺🇦