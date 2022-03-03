Фрателло: Я тренував збірну України, молюся за український народ

Джерело - Чемпіон.
Відомий американський тренер, колишній керманич збірної України та ряду команд НБА Майк Фрателло виразив підтримку українському народу, який стримує віроломний напад російських загарбників.
"Я молюся за український народ. Я тренував збірну України і в мене залишилося там багато друзів, за яких я переживаю. Я хочу, щоб вони були в безпеці і сподіваюся на мирне завершення війни, до того як ще більше життів буде втрачено", - зазначив Майк.
I am praying for the people of #Ukraine. I coached the national team and have many friends there whom I care about. I want them to be safe, and I hope for a peaceful resolution before more lives are lost 🇺🇦— Mike Fratello (@MikeFratello) March 1, 2022
Нагадаємо, під керівництвом Фрателло збірна України досягла історичного результату - посіла шосте місце на Євробаскеті-2013 та вийшла на чемпіонат світу 2014 року.