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ФІБА відхилила заявку Росії на проведення Євробаскету-2025

Сьогодні 22:15 128 0
ФІБА Європа відреагувала на агресію Росії
ФІБА відхилила заявку Росії на проведення Євробаскету-2025
#Росія

Джерело - tribuna.com.

Виконавчий комітет ФІБА Європи прийняв рішення щодо Росії з огляду на вторгнення російських військ до України. 

Про це повідомляє пресслужба організації.

Комітет ухвалив такі рішення:

– Заборонити участь російських команд у клубних змаганнях ФІБА Європи до подальших повідомлень;

– Заборонити участь російських офіційних осіб, включаючи делегатів, супервайзерів, суддів тощо, у змаганнях ФІБА Європи до подальших повідомлень;

– Усі ігри українських клубів у ФІБА Європи, клубні змагання, мають проводитися за межами України, але в межах європейського континенту;

– Відхилити заявку Росії на проведення Євробаскету ФІБА 2025, в той же час, процедура обрання країни, яка прийматиме турнір, пройде за планом.

– Відповідно до ухвалених рішень сезон клубних змагань ФІБА Європи 2021-22 років пройде без російських команд, це стосується Євроліги, Жіночого єврокубка і Кубка Європи ФІБА.

ФІБА Європи продовжує уважно стежити за ситуацією разом з ФІБА. Вона може адаптувати свої рішення та заходи в залежності від розвитку ситуації. ФІБА Європи шкодує про наслідки для окремих осіб, клубів і національних команд і сподівається, що всі члени європейської баскетбольної родини дуже скоро знову об’єднаються у мирі.

Нагадаємо, ФІБА відсторонила всі збірні та клуби з Росії.

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