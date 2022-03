БК Тернопіль організував фонд з підтримки захисників України

Баскетбольний клуб Тернопіль повідомив про створення фонду з підтримки захисників України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Благодійний Фонд Тернопіль:

- Приймаємо, сортуємо, відправляємо військовим медикаменти, одяг, засоби особистої гігієни, каремати, бронежилети, каски, рації та ін.

- Забезпечуємо логістику для доставки з-за кордону: Зелений коридор в обидві сторони. Відвантаження у Тернополі: вул. Живова, 11.

Години роботи: 9:00-18:00 (гнучкі)

Телефони:

+380986210066 - склад

+380673522255 - для координації

+380681285633

+380630493629

+380666724079 - для уточнення інформації

Ukraine needs your help!

– We receive, sort, send to the military medicines, clothes, personal hygiene products, karemats, bulletproof vests, helmets, walkie-talkies, etc.

– We provide logistics for delivery from abroad: "Green Corridor" in both directions.

Реквізити для фінансової допомоги/ Details for financial assistance:

– Для зарахування коштів в гривні/ In hryvnas:

Громадська організація

"Баскетбольний клуб Тернопіль

ЄДРПОУ 25747929

Р/р UA283387830000026002055114515

в ПАТ КБ Приватбанк

Для зарахування коштів у USD/ In USD:

Назва підприємства: БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ ТЕРНОПІЛЬ

Зарахування на рахунок UA733387830000026001055124603

Назва банку:

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку PBANUA2X

Рахунок у банку-кореспонденті

001-1-000080

SWIFT Code банку-кореспондента CHASUS33

Банк-кореспондент

JP Morgan Chase Bank, New York, USA

Рахунок у банку-кореспонденті

890-0085-754

SWIFT Code банку-кореспондента IRVT US 3N

Банк-кореспондент

The Bank of New York Mellon, New York, USA

Ми закликаємо вас приєднатися до ініціативи та підтримати Україну!

Слава Україні! Героям слава!