БК Тернопіль організував фонд з підтримки захисників України

Джерело - fbu.ua.
Баскетбольний клуб Тернопіль повідомив про створення фонду з підтримки захисників України.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Благодійний Фонд Тернопіль:
- Приймаємо, сортуємо, відправляємо військовим медикаменти, одяг, засоби особистої гігієни, каремати, бронежилети, каски, рації та ін.
- Забезпечуємо логістику для доставки з-за кордону: Зелений коридор в обидві сторони. Відвантаження у Тернополі: вул. Живова, 11.
Години роботи: 9:00-18:00 (гнучкі)
Телефони:
+380986210066 - склад
+380673522255 - для координації
+380681285633
+380630493629
+380666724079 - для уточнення інформації
Ukraine needs your help!
– We receive, sort, send to the military medicines, clothes, personal hygiene products, karemats, bulletproof vests, helmets, walkie-talkies, etc.
– We provide logistics for delivery from abroad: "Green Corridor" in both directions.
Реквізити для фінансової допомоги/ Details for financial assistance:
– Для зарахування коштів в гривні/ In hryvnas:
Громадська організація
"Баскетбольний клуб Тернопіль
ЄДРПОУ 25747929
Р/р UA283387830000026002055114515
в ПАТ КБ Приватбанк
Для зарахування коштів у USD/ In USD:
Назва підприємства: БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ ТЕРНОПІЛЬ
Зарахування на рахунок UA733387830000026001055124603
Назва банку:
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку PBANUA2X
Рахунок у банку-кореспонденті
001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента CHASUS33
Банк-кореспондент
JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Рахунок у банку-кореспонденті
890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента IRVT US 3N
Банк-кореспондент
The Bank of New York Mellon, New York, USA
Ми закликаємо вас приєднатися до ініціативи та підтримати Україну!
Слава Україні! Героям слава!