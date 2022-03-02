Торонто Михайлюка переміг Бруклін, Даллас обіграв Даллас. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український гравець Торонто Святослав Михайлюк участі у матчі проти Брукліна не брав.

НБА - Регулярний чемпіонат

02 березня

Вашингтон – Детройт 116:113 (27:24, 36:40, 24:21, 29:28)

Бостон – Атланта 107:98 (19:28, 32:37, 31:13, 25:20)

Торонто – Бруклін 109:108 (32:25, 23:34, 26:30, 28:19)

Г'юстон – Кліпперс 100:113 (27:29, 23:20, 25:40, 25:24)

Міннесота – Голден Стейт 129:114 (34:27, 34:29, 28:31, 33:27)

Лейкерс – Даллас 104:109 (25:30, 31:41, 31:14, 17:24)

Нагадаємо, ФІБА відсторонила всі збірні та клуби з Росії.